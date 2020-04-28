Режим самоизоляции в Москве продлен

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28.04.2020, 19:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.

Кроме того, с 1 по 11 мая приостанавливается дистанционное обучение в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на указ мэра.

В указе говорится, что проведение массовых мероприятий запрещено в Москве до 11 мая включительно, также продлены ограничения на работу организаций и предпринимателей, передает ТАСС.

В указе говорится, что рестораны, кафе и столовые в Москве не откроются до 12 мая из-за продления режима самоизоляции.

Также отмечается, что организация отдыха детей и взрослых в Москве возобновится не ранее 1 августа 2020 года.

До этого власти Москвы заявили, что не видят основания для снятия ограничений после майских праздников. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что после 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции.



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