Захарова отметила участие регионов в вывозе россиян из-за границы

28.04.2020, 19:48, Новости дня

Российские регионы приняли максимальное участие в организации возвращения россиян из-за рубежа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

«Я не могу ничего сказать даже в виде пожеланий к регионам. Все подключились максимально», – приводит ее слова ТАСС.

В качестве примера Захарова привела в пример организацию прибывшего во вторник в Сургут из Бангкока рейса авиакомпании Utair.

«Власти региона смогли сделать для своих граждан рейс бесплатным, нашли средства и возможности. Мало того, они не стали делить людей на своих и чужих, они приняли людей из очень многих регионов. Большое им спасибо», – сказала представитель ведомства.

По данным оперативного штаба Югры по ситуации с коронавирусом, 28 апреля в Сургут вывозным рейсом было запланировано прибытие 192 туристов из нескольких регионов страны, которые не смогли вернуться на родину ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения. Домой вернулись 104 жителя ХМАО, 55 человек из Тюменской области, 25 жителей Ямала и еще восемь жителей других российских регионов.

Захарова добавила, что вывоз граждан РФ из-за рубежа будет продолжаться до восстановления регулярного авиасообщения.

«Когда будет возобновлено регулярное сообщение, только тогда этот вопрос (возвращения россиян из-за границы – прим. ВЗГЛЯД) можно будет считать закрытым, когда люди смогут покупать билеты, как они обычно привыкли это делать. Кому-то мы можем сказать, что надо потерпеть, а кому-то мы так сказать не можем, потому что это – грудные дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с определенным набором заболеваний, разделенные семьи, разделенные географией», – отметила она.

Ранее в Совете Федерации призвали отправить к островам Фиджи корабли ВМФ для вывоза россиян.