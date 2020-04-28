В Москве ужесточены требования к соблюдению тишины

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28.04.2020, 19:48, Новости дня

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице до 11 мая включительно ограничили ремонтные работы в многоквартирных домах – их можно проводить не более четырех часов в день.

«В обычные времена закон о тишине разрешает проведение шумных ремонтных работ в жилых домах не более 8 часов в сутки – с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов, за исключением воскресных и праздничных дней. По просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьезно ужесточены. Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более 4 часов в будние дни», – говорится на сайте Собянина.

Подчеркивается, что все остальное время в жилых домах необходимо сохранять тишину.

При этом, подчеркнул мэр, «в отличие от обычных времен» требования распространяются в том числе на новостройки, где особенно остро стоит проблема соблюдения тишины и покоя.

«Ограничения на проведение шумных работ вступают в силу немедленно», – сообщил Собянин.

Ранее мэр Москвы подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.



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