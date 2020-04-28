 

Мнение: На русском вышла книга о Тамаре Лемпицкой

28.04.2020, 19:45, Разное

Вот рецензия, не моя, но ядовитая:

…До того как стать знаменитой писательницей, де Ронэ работала в модном и о моде журнале Vanity Fair. Похоже, что там и сформировался ее стиль светского хроникера: «Накладные ресницы подчеркивают глубину твоих голубых глаз. Твой облик тщательно продуман, до мельчайших деталей». Восхищение, случается, сменяется критикой. Скажем, рано родившая Лемпицка представляла дочь как младшую сестру. «Не перебор ли это, Тамара?» — строго спрашивает ее биограф. «Не перебор ли это, Татьяна?» — хочется иногда спросить и де Ронэ, уверенную, что понимает свою героиню лучше, чем та сама себя. Вдобавок автор часто отвлекается на рассказы о себе любимой….

Источник: Шакко



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