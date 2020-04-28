Мнение: Гебист не придет, карантин не отменят

28.04.2020, 19:44, Разное



Вождь спешит к народу

Занятно, как Путин динамит на этот раз сразу всё бессловесное население бедовой РФ. Вот что называется “человек верен себе”! Любит опаздывать – и типа ничего не может с собой поделать. Только раньше он заставлял себя ждать всяких министров, губернаторов, иностранных послов, американских президентов и Папу Римского – а теперь заставляет и нас. Прямо по Маяковскому:

Приду в четыре!

– Сказала Мария.

Восемь.

Девять.

Десять.

Путин идет почти в маяковском графике: “Обращение к нации” назначили на 15 ч – вот уже шестой час. Обращения нет. Невольно закрадывается мысль – а может, он больной? Ну, в этом смысле – что-то психическое? Или клятву дал в юности, как Герцен Огареву – “Никогда вовремя”?!

Но вообще силен, конечно: пообещать и промурыжить разом 145 миллионов человек (включая население Крыма) – это не каждому в жизни удастся! Может, “товарищу Си” из Китая удалось бы побить рекорд – но ему, наверно, наглости не хватит.

Но зато можно погадать, с чем он вообще собирается “обращаться”. Что ему надо-то? Так, по логике, ничего интересного ждать не приходится – наверно, обрадует всех, что “каникулы” продлеваются до 12 мая. Или до 18-го.

Продлить – дурацкое дело нехитрое. Тут интересно, как они будут этот свой самокарантин отменять. Вот это – задачка!

Под каким соусом?! Понятно, что карантин отменять надо так или иначе. Но, видимо, когда его вводили, никто и не думал “так далеко” – типа “а как мы потом будем обосновывать отмену”? По логике ведь – очень странно получается: когда, значит, по всей стране было от силы пара тысяч “заболевших” – карантин вводим; а когда, значит, заболевших стало 80 тысяч – карантин отменяем? КАК, ХОЛМС?!

Как это обосновать? Может быть, Путин сейчас над этим думает, потому и не выходит в эфир из своего бункера невесть где?

Да ну, вряд ли. Скорее всего, он как Скарлет – “Я подумаю над этим завтра”.

Уже 2,5 часа опоздания. РФ-население, как терпеливая невеста, стоит под часами. Ждет любимого гебиста. Но гебист не придет – он на задании.

А вот к населению – придут. И спросят строго: “Почему не на самоизоляции?!”