 

Мнение: Самоизоляцию продлили до 12 мая

28.04.2020, 19:42, Разное

1. Текущие ограничительные меры официально продлены до 12 мая. В регионах можно ожидать серию указов губернаторов подтверждающих данное решение.
2. Дальше будут смотреть по ситуцации. Правительство должно после 5 мая представить план по частичному снятию ограничений, но опять же, смотреть будут по ситуации. Пролонгация данного режима и после 12 мая весьма вероятна.
3. Производство масок, ИВЛ, мед.костюмов и антисептиков в РФ за месяц существенно нарастили, но по заявлению Путина, текущих объемов производства все равно недостаточно и их надо наращивать.
4. Обещают новых пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также населения в условиях ограничительных мер. Представить их должны в первых числах мая.

Источник: Colonel Cassad



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