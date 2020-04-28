Мнение: Самоизоляцию продлили до 12 мая

28.04.2020, 19:42, Разное

1. Текущие ограничительные меры официально продлены до 12 мая. В регионах можно ожидать серию указов губернаторов подтверждающих данное решение.

2. Дальше будут смотреть по ситуцации. Правительство должно после 5 мая представить план по частичному снятию ограничений, но опять же, смотреть будут по ситуации. Пролонгация данного режима и после 12 мая весьма вероятна.

3. Производство масок, ИВЛ, мед.костюмов и антисептиков в РФ за месяц существенно нарастили, но по заявлению Путина, текущих объемов производства все равно недостаточно и их надо наращивать.

4. Обещают новых пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также населения в условиях ограничительных мер. Представить их должны в первых числах мая.