Цена имени солдата

28.04.2020, 19:40, Разное

В канун 75-й годовщины Победы можно, наконец, исправить десятки ошибок на обелисках красноармейцев на Ольшанском кладбище в Праге.

Ежегодно в мае фотограф Владимир Поморцев проводит экскурсии по «главному» советскому воинскому мемориалу на Ольшанах. Сверяясь с собственными записями, он рассказывает о Пражском восстании, о роли власовцев в освобождении города и о занятии Праги красноармейцами, об истории советского воинского захоронения и о судьбах десятков солдат, которые десятилетиями лежат здесь под чужими именами, фамилиями и званиями.

Фотограф Владимир Поморцев во время экскурсии по советскому воинскому мемориалу на Ольшанах. Фото: Ирина ШульцСМОТРИТЕ, КТО

Владимир Поморцев родился в 1974 году в Свердловске (Екатеринбург). Окончил Уральскую архитектурно-художественную академию в Екатеринбурге. В 1999 году переехал в Чехию. С 2010 года занимается изучением советского воинского мемориала на Ольшанском кладбище в Праге.

«В последние три года снимаю очень мало, не хватает времени. Если бы мне 10 лет назад рассказали, что я буду так тщательно изучать воинские захоронения, просто не поверил бы, — говорит Поморцев. — В ближайшее время я хочу издать справочник по всем воинским захоронениям красноармейцев и власовцев в Праге — они очень взаимосвязаны — и, наконец, уже закончить работу с этой темой».

«Документально подтверждена только одна гибель»

— Осенью прошлого года президент Чехии Милош Земан заявил, что при освобождении Праги погибло 13 тысяч красноармейцев, а ты на своих лекциях говоришь, что достоверно известно только об одном погибшем. Объясни.

— То, что сказал Земан, это очевидное передергивание. Откуда он взял именно эту цифру, я вообще не представляю. Есть цифра 12 тысяч человек. Это число красноармейцев, погибших во время Пражской операции, которую часто путают с занятием Праги. Пражская операция — последняя большая стратегическая операция Красной армии, и она включала в себя освобождение огромной территории, начиная с Чешской Силезии, плюс почти вся Саксония, включая Дрезден, и все пространство между Брно и Пльзенем. А взятие Праги — один из эпизодов этой большой операции.

Это не отменяет 12 тысяч погибших в Пражской операции и не отменяет почти 140 тысяч красноармейцев, которые погибли при освобождении Чехословакии. Но вместе с тем можно говорить, что

документально подтверждена гибель только одного красноармейца,

который погиб именно в бою и именно в Праге, — это гвардии лейтенант Иван Гончаренко. Можно предположить, что еще два-три десятка красноармейцев погибли где-то на территории города или в его окрестностях.

— Советские историки утверждали, что Прагу освободила Красная армия, но пражане считают, что сами освободили свой город. Это так?

— И так, и не так одновременно. Было Пражское восстание, немецкий гарнизон капитулировал перед пражанами, был подписан Протокол о капитуляции. Но восстание провалилось бы, если бы не помощь власовцев, — 1-й пехотной дивизии Вооруженных сил Комитета освобождения народов РФ под командованием Сергея Буняченко. И еще: никакого освобождения Праги не было бы, если бы с востока и севера к городу не приближалась Красная армия, а с запада — союзники.

— Пражское восстание началось 5 мая. Где в это время находились войска союзников и СССР?

— Ближе всего были американцы — 5–6 мая они заняли Пльзень, в 80 километрах западнее Праги. Части 2-го Украинского фронта находились в Брно (200 км от Праги. — З. Б.), но они были измотаны двухнедельными боями за город. 4-й Украинский был еще дальше, в районе Остравы (350 км от Праги. — З. Б), а войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева — под Берлином.

— На помощь Красной армии руководство восстания в тот момент не рассчитывало?

— Командование Красной армии знало, что восстание готовится, но советские войска находились еще очень далеко, и расчет восставших все-таки был на американцев. Но

никто тогда не знал, что между американским и советским командованием была достигнута договоренность о демаркационной линии, и что американцы в Прагу не войдут.

Тибор Хонти. Последний убитый, 10 мая 1945 года, Прага

— У пражан был шанс выстоять против частей СС, которые контролировали город?

— Точно не было.

Невозможно разрозненной массой горожан эффективно командовать. У восставших не было даже оружия, известны случаи, когда на 20 человек восставших был даже не один автомат — одно ружье.

Если бы пражане начали восстание без уверенности в том, что на их сторону перейдут власовцы, это была бы авантюра.

За несколько часов до начала восстания командир 1-й пехотной дивизии ВС КОНР генерал-майор Сергей Буняченко и представители восставших подписали соглашение о совместной борьбе против фашизма и большевизма. С этого момента власовцы начали перемещение в сторону Праги. Боевые действия с участием власовцев продолжались почти весь день 7 мая.

— Сколько немецких войск на тот момент было в Праге и сколько власовцев в итоге вошло в город?

— Власовцев — вся дивизия Буняченко, больше 20 тысяч человек. Причем это были хорошо вооруженные и в большинстве своем хорошо обученные люди. В Праге к тому моменту находилось, по разным оценкам, 10, может быть, 15 тысяч немецких солдат с учетом раненых. Но в окрестностях находились еще части, а на востоке от города — группа армий «Центр», почти млн солдат. Так что силы были не в пользу восставших.

— К вечеру 7 мая большую часть города контролировали восставшие и бойцы 1-й пехотной дивизии КОНР. Почему в этот момент Буняченко принял решение уйти из Праги?

— Во-первых, потому что стало понятно — американцы на Прагу наступать не будут. Во-вторых, Красная армия приближалась к Праге, а в плен к советским солдатам по понятным причинам власовцы не хотели попадать. И, в-третьих, руководство восстания дистанцировалось от дивизии Буняченко. К вечеру 7 мая власовцам дали понять: вы действуете по своему усмотрению, мы вас о помощи не просили.

Поэтому дивизия Буняченко начала отступление на запад к американцам, еще не зная, что они их не спасут

(на Ялтинской конференции была достигнута договоренность, что все граждане СССР, которые окажутся на территории, занятой американскими или английскими войсками, должны быть переданы Советскому Союзу). В пражских госпиталях оставили тяжелораненых, думая, что с ними ничего не случится, поскольку пражане к ним очень трепетно относились. Раненые власовцы лежали в больничных палатах, украшенных той же самой сиренью, которой потом украшали советские танки, — что позже помогло особистам благополучно всех этих власовцев вычислить. Еще несколько частей остались в городе в надежде, что родина их простит.

— Почему руководство Пражского восстания решило дистанцироваться от власовцев?

— Потому что стало понятно, что город освободит Красная армия и нужно будет перед ней как-то оправдываться. Но для горожан отступление власовцев стало шоком. 8 мая уличные бои возобновились, немецкие войска наступали, почти целиком сгорела знаменитая Староместская ратуша. Одновременно восставшие вели переговоры с военным комендантом Праги Рудольфом Туссеном, который уже знал о подписанной в Реймсе безоговорочной капитуляции Германии и между полуднем и 4 часами дня подписал Протокол о капитуляции немецкого гарнизона, по которому восставшие предоставили немецким частям возможность покинуть Прагу, сложив оружие.

— Когда Красная армия входила в Прагу, сколько немецких войск там еще оставалось?

— Абсолютное большинство немецких частей уже было выведено из Праги. В городе оставались сотни человек, максимум несколько тысяч.

Первыми около 4 часов утра 9 мая в Прагу вошли части 63-й и 64-й бригад Уральского добровольческого танкового корпуса. В передовом отряде было четыре танка, в том числе машина с бортовым номером 24 под командованием гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. Уже в центре города, там, где сейчас находится станция метро «Малостранская», отряд наткнулся на две немецких самоходки из внепражских частей, которые, видимо, просто заблудились в городе. Завязался единственный документально подтвержденный бой (мы знаем о нем благодаря чеху-проводнику, который ехал на броне танка Гончаренко и выжил). Лейтенант Гончаренко погиб на месте. После этого какие-то перестрелки, видимо, еще случались, потому что были погибшие.

Похороны лейтенанта Гончаренко

В городе началось безудержное веселье. Части Красной армии продолжали входить в Прагу, их встречали пражане: сирень, выпивка-закуска — это в течение всего дня продолжалось. Празднование было таким бурным, что

вечером 9 мая одна из танковых частей получила телеграмму от маршала Конева (он в это время находился в районе Дрездена) из трех слов: «Прекратить празднование Праги».

Одновременно проходили похороны. С левого берега Влтавы труп лейтенанта Гончаренко на носилках перенесли через Манесов мост на площадь перед концертным залом «Рудольфинум», положили в гроб, потом рядом с ним появились еще два гроба (есть фотографии). Погибших там и похоронили. Потом к ним добавилось еще две могилы. К 15 мая на этой площади было похоронено около 20 человек. В разных местах города возникло полтора десятка таких стихийных захоронений. Почти всех их потом перезахоронили на Ольшанском кладбище. Но некоторые красноармейцы, судя по всему, до сих пор лежат где-то в центре города.

— Как Красная армия поступила с власовцами?

— Если власовцев ловили и если им не очень везло, то их расстреливали на месте. Если везло чуть больше, то они становились военнопленными, которых потом отправляли в лагерь для интернированных в районе Дрездена и оттуда — в Советский Союз. Рядовым власовцам обычно давали 5–10 лет ГУЛАГа.

Существует много взаимоисключающих рассказов о том, как возникла братская могила власовцев на Ольшанском кладбище, в которой похоронено почти 200 человек.

Судя по всему, это были раненые власовцы из расположенной неподалеку Виноградской больницы, которых расстреляли красноармейцы. Есть свидетельства, что раненых выводили, ставили на край канавы, выкопанной немецкими военнопленными, и расстреливали. Существуют свидетельства, что в других пражских больницах раненых власовцев расстреливали прямо в больничных палатах. Разные историки пишут, что в результате внесудебных расправ в Праге и окрестностях погибло 600–800 власовцев.

Братская могила власовцев на Ольшанском кладбище в Праге. Фото: Владимир ПоморцевПали «недостаточно героической смертью»

— Как сегодня оценивают потери сторон во время Пражского восстания?

— Потери среди жителей Праги были самые существенные. Предварительная цифра 2868 человек, но, когда посчитают всех, кто приехал воевать за Прагу из соседних городов, получится под три тысячи человек. Количество погибших власовцев мы не узнаем, видимо, никогда, но, скорее всего, их было около 250 человек — это те, кто погибли именно в боях. Потери немцев всегда называют весьма приблизительно — около тысячи человек, но в эту цифру входят жертвы расправ над мирным немецким населением.

В ночь с 8 на 9 мая, когда немецкий гарнизон уже ушел из Праги, а Красная армия еще не вошла в город, немцев просто вытаскивали из квартир и убивали без суда. Описание того, что происходило с немецким населением в Праге в ночь на 9 мая и позднее, во время депортации этнических немцев из Чехословакии, —

это одни из самых страшных историй, которые я вообще в своей жизни читал.

О потерях Красной армии. Достоверно известен один случай — это лейтенант Гончаренко и еще 30–50 человек, которые, предположительно, погибли в Праге или в последнюю ночь войны во время броска Красной армии от нынешней чешско-немецкой границы в Прагу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ