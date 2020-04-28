В мечтах о Coachella: Хейли Бибер и Джейден Смит в рекламе Levi’s

28.04.2020, 19:35, Разное

Бренд Levi’s представил новую рекламную кампанию, задуманную и созданную к фестивальному сезону, перевоплотившуюся в итоге в гимн оптимизму современной молодежи. Олицетворяют этот оптимизм и веру в то, что свобода от карантина не за горами, жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, и сын Уилла Смита, актер Джейден Смит.

Уже шесть с половиной недель я нахожусь у себя дома (где мне еще быть) и мечтаю о концертах и живых выступлениях музыкантов. Это было так весело! Я хочу снова испытать эти ощущения. Мы поступаем правильно, оставаясь дома, оставаясь на связи. Но нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что я с нетерпением жду живых концертов и фестивалей. И я знаю, что мы дождемся. Когда ситуация в мире станет безопасной, мы сможем танцевать и прыгать от радости, не испытывая страх и тревогу, – говорит Джен Сей, старший вице-президент и директор по маркетингу LeviStrauss & Co.

В новой рекламной кампании Джейден и Хейли примерили джинсы и куртки в стиле 90-х, рубашки с растительными и бохо-принтами, шорты с завышенной талией, костюмы oversize и многое другое, в чем так и хочется сорваться на Coachella.