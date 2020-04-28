 

В мечтах о Coachella: Хейли Бибер и Джейден Смит в рекламе Levi’s

28.04.2020, 19:35, Разное

Бренд Levi’s представил новую рекламную кампанию, задуманную и созданную к фестивальному сезону, перевоплотившуюся в итоге в гимн оптимизму современной молодежи. Олицетворяют этот оптимизм и веру в то, что свобода от карантина не за горами, жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, и сын Уилла Смита, актер Джейден Смит.

Уже шесть с половиной недель я нахожусь у себя дома (где мне еще быть) и мечтаю о концертах и живых выступлениях музыкантов. Это было так весело! Я хочу снова испытать эти ощущения. Мы поступаем правильно, оставаясь дома, оставаясь на связи. Но нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что я с нетерпением жду живых концертов и фестивалей. И я знаю, что мы дождемся. Когда ситуация в мире станет безопасной, мы сможем танцевать и прыгать от радости, не испытывая страх и тревогу, – говорит Джен Сей, старший вице-президент и директор по маркетингу LeviStrauss & Co.

В новой рекламной кампании Джейден и Хейли примерили джинсы и куртки в стиле 90-х, рубашки с растительными и бохо-принтами, шорты с завышенной талией, костюмы oversize и многое другое, в чем так и хочется сорваться на Coachella.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Мнение: Дерзкие ответы

23.04 / Мнение: Как могут нормальные люди защищать алкашей?

07.04 / Главврач московской больницы заразилась коронавирусом

07.04 / Мнение: Придуманные короли

02.04 / Лолита Милявская в 6-летнем возрасте стала жертвой сексуального домогательства

27.03 / Проживающая на Бали россиянка рассказала, как пандемия коронавируса отразилась на жизни острова

31.03 / Мужчина замаскировался под куст ради выхода из дома в карантин

13.04 / Антирекорд: Смартфон Xiaomi Mi A3 в третий раз не получил обновление до Android 10

13.04 / «Медленно приводят в порядок»: Депутат Герасимов рассказал о состоянии Бабкиной

10.04 / Власти Москвы подготавливают ввод цифровых пропусков на время карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска