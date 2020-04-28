Как живут король Виллем-Александр и королева Максима: экскурсия по их дворцу Хёйс-тен-Бос

28.04.2020, 19:35, Разное

Вчера Нидерланды отмечали День короля, правда, из-за пандемии коронавируса все торжества прошли в режиме онлайн. Да и вообще всю работу правящая чета – Виллем-Александр и Максима – теперь ведет из офисов в своем дворце Хёйс-тен-Бос, что на окраине Гааги. Периодически на официальной странице семейства в социальных сетях появлялись фотографии их переговоров, на которых можно было рассмотреть детали интерьера рабочих кабинетов. Но на днях в фотоагентствах было опубликовано еще несколько снимков и других комнат. Мы уже знакомились с обстановками Кларенс-хауса, резиденции принца Чарльза и герцогини Камиллы; особняка Меган Маркл и принца Гарри в Лос-Анджелесе (они купили его у Мела Гибсона), а теперь предлагаем познакомиться с домом нидерландских монархов. Именно в этом дворце Виллем-Александр и Максима проводят летние каникулы и карантин.

Всего в распоряжении правящих короля и королевы страны три резиденции – Хёйс-тен-Бос, Дворец Нордейнде в центре Гааги и Королевский дворец в Амстердаме. И если два последних чаще используются для официальных мероприятий и приемов, то первый Максима и Виллем-Александр воспринимают именно как дом. Резиденция была построена еще в 17 веке архитекторами Питером Постом и Якобом ван Кампеном. Ее название переводится как “Дом в лесу”, что логично – дворец окружен лесным массивом. Площадь Хёйс-тен-Бос составляет 2800 квадратных метров. В 2019-м там были завершены ремонтные работы, которые длились 5 лет и обошлись королевской семье в 63 миллиона евро.

Рабочий кабинет Максимы Рабочий кабинет Виллема-Александра