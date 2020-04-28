“Это похоже на полурежим”: Иностранцы рассказали о жизни в Китае после эпидемии

28.04.2020, 19:30, Разное

После эпидемического кризиса, связанного с распространением коронавируса, Китай постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни. Своим мнением о происходящем в Поднебесной поделились с журналистами иностранцы, проживающие в этой стране.

По словам женщины, живущей в городе Яньзяо, расположенном в тридцати километрах от китайской столицы, в стране открылись некоторые общественные заведения – например, рестораны и гостиницы. Детское образование возвращается в обычное русло: уже в мае планируется возобновить учебу для старшеклассников, а еще спустя месяц в школу пойдут учащиеся средних классов. Впрочем, маленькие ученики смогут вернуться к занятиям только в сентябре. С другой стороны, осталась в силе система обязательного ношения защитных масок и проверки температуры тела на входе в здания. Что касается специальных документов, дающих право на перемещение, то здесь контроль является выборочным: в некоторых районах их требуют, а в некоторых – нет. Не является полной и реставрация бизнес-структур. В частности, возобновили работу только жизненно важные объекты экономики. “Это похоже на полурежим”, – выразила свое мнение женщина.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в самом Пекине. Впрочем, столица является более густонаселенным городом, и, по словам девушки, проживающей там, улицы снова “зашумели”. Также примечательным является факт того, что массовые собрания все же не поощряются, а за перемещениями граждан следят специальные мобильные приложения и QR-коды. С другой стороны, сохранение мер по борьбе с коронавирусом жители считают вполне обоснованными и поддерживают. Особенностью же этого периода является то, что коренные китайцы стали весьма настороженно относится к гражданам иностранного происхождения: по мнению жителей Поднебесной, именно представители других наций сейчас представляют большую угрозу повторного заражения опасным вирусом. “Это привело к ксенофобии”, – невесело резюмирует еще одна жительница Пекина по имени Кристен. Об этом пишет издание 360tv.ru.