 

Путин о ситуации с коронавирусом: Кому-то может показаться, что ничего страшного не происходит, но это не так

28.04.2020, 19:30, Разное

Глава российского государства Владимир Путин в обращении в жителям РФ сказал несколько слов о самоизоляции, призвав к сознательности и отметив опасность сложившейся ситуации. Предстоящие праздники президент назвал решающими в борьбе с коронавирусом.
По словам руководителя России, некоторым людям может показаться, что в действительности якобы ничего серьезного не происходит, но это не так. Опасность последующего обширного распространения коронавируса не прошла, она по-прежнему существует. Владимир Путин отметил, все граждане государства хотят, чтобы пандемия прошла, а многие планировали провести майские торжества на дачных участках, что им лучше всего и сделать. Лидер Кремля призвал население не собираться в большие компании и воздержаться от походов в гости, потому как предстоящие торжества являются решающими.

Соблюдая режим самоизоляции, страна отметит день Победы, в рамках которого состоится демонстрация авиационной техники, а вечером будет запущен праздничный салют. Президент заявил, парад и марш Бессмертного полка пройдут, когда обстановка в РФ окажется в полной мере безопасной.



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