«Аэрофлот» доставит в Россию 250 млн масок

28.04.2020, 19:30, Новости дня

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» по итогам апреля доставит в Россию 250 млн защитных масок, официальный представитель компании Юлия Спивакова.

«Аэрофлот» с 6 по 28 апреля выполнил 54 грузовых чартерных рейса из Китая. Практически 100% грузов – это маски и средства индивидуальной защиты. Всего за этот период «Аэрофлот» доставил Москву и другие пункты маршрутной сети авиакомпании около 205,2 млн медицинских масок. До конца апреля планируется выполнить еще 11 рейсов. По нашим расчетам, всего на рейсах «Аэрофлота» по итогам апреля будет доставлено около 250 млн масок», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, маски собрались сделать обязательными в ассортименте аптек.