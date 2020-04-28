 

Газпром возобновил поставки по «Силе Сибири» в полном объеме

28.04.2020, 19:30, Новости дня

Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу «Сила Сибири» продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.

«Эксплуатационные подразделения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» обеспечивают добычу, подготовку и подачу газа в газопровод "Сила Сибири" в полном объеме», – передает ТАСС, ссылаясь на сообщение холдинга.

Напомним, поставки газа из РФ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» возобновились 31 марта после завершения плановых профилактических работ.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».



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