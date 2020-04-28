 

Виктория Лопырева купила для своего сына коляску за 100 тысяч рублей

28.04.2020, 19:30, Разное

Виктория Лопырева катает своего сына Марка-Лионеля в коляске за 100 тысяч рублей. В феврале наследнику модели исполнился год.
Виктория Лопырева поделилась в своем Instagram фотографией, где она прогуливается со своим сыном Марком-Лионелем. В кадре можно разглядеть транспортное средство малыша – красивая коляска белого цвета, которая имеет красное сиденье и черные ремни для фиксации. Подписчики сразу же заметили модный атрибут и стали интересоваться, где его купили и какова цена.

Виктория Лопырева сообщила, что коляска от американского бренда. Компания уже давно производит детские вещи первой необходимости, а эта модель для малышей оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что после рождения наследника Виктория Лопырева попросила транспортное средство для ребенка у вокалистки Нюши, которая родила дочь немного раньше. Скоро Марк-Лионель подрастет и, скорее всего, его коляску передадут следующей звездной мамочке.



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