 

Главный инфекционист США заявил о неизбежности новой вспышки коронавируса

28.04.2020, 19:30, Новости дня

Возвращение нового коронавируса в США осенью или зимой неизбежно, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.

«Я почти уверен, что он вернется, потому что вирус такой заразный и распространен по всему миру. <…> Что нам известно, так это то, что сейчас, когда мы начинаем стабилизировать [ситуацию], в Южной Африке <…> наблюдают появление случаев [заражения], так что он не исчезнет с планеты. Это означает, что когда мы подойдем к следующему сезону, мне кажется неизбежным, что будет возвращение вируса, или возможно даже то, что он вообще не сойдет на нет», – сказал Фаучи видео-интервью президенту Экономического клуба Вашингтона Дэвиду Рубенстайну, информирует ТАСС.

«Когда это (возвращение вируса – прим. ВЗГЛЯД) произойдет, то, как мы будем справляться с ним, определит нашу судьбу. Если к этому времени мы внедрим все контрмеры <…>, мы должны пройти через это достаточно хорошо. Если мы не сделаем это успешно, мы можем [столкнуться с] плохой осенью и зимой», – отметил инфекционист.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 989 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 56 тыс. человек.

Ранее эксперты отмечали, что вторая волна коронавируса в США на фоне сезонной волны гриппа, вероятно, будет более сложной, но не хуже первой волны. 



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