OnePlus Z с чипом MediaTek выйдет в июле

28.04.2020, 19:30, Разное

Китайский бренд OnePlus презентует в июле недорогой смартфон класса Z. В Европе гаджет будет стоить не дороже 500 евро.

Компания OnePlus не представила на недавних мероприятиях новый мобильный аппарат линейки Z. Как предполагалось, азиатский производитель выпустит наиболее бюджетный девайс нового поколения и первый, который станет работать на процессоре MediaTek. Согласно последней информации, аппарат появится в июле, причем не только на территории Китая, но и на других рынках. В частности, на родине он обойдется местным потребителям в 400 американских долларов, в США – 450-500 долларов, а в европейских государствах за новинку потребуют не меньше 490 долларов. Смартфон может получить 6,4-дюймовый дисплей AMOLED, основную камеру с главным датчиком на 48 Мп и процессор MediaTek Dimensity 1000.

Ранее сообщалось, что начальную партию новых смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro покупатели раскупили всего лишь за несколько минут. Компания реализовала бюджетные, среднего ценового сегмента и дорогие устройства, заработав 14 миллионов долларов. В большей части случаев клиенты обзаводились гаджетами стоимостью 850 долларов США.