Личное: Лупил меня?! Прости!

28.04.2020, 19:25, Разное

Агата Муци… пуцы… дрюце… Короче, та сама баба, которую лупил муж, актёр Прилучный, решила попросить у него прощения.

«Назло всему…Прости меня..Я – подвела Прости меня …Что не смогла Прости Что не уберегла..».



Фото: Соцсети

То есть, то самое, о чём буквально на днях заявила Регина Тодоренко, мы видим уже не на словах, а на деле: прости меня за то, что ты меня лупил!

По поводу домашнего насилия сломано много копий. Одни винят мужчин. Другие — женщин.

Я же считаю тему насилия до неприличного элементарной — оно недопустимо. Точка.

Мы все очень разные люди. Разное образование, воспитание, вера, у нас даже разная длина ног и цвет глаз. Но вне зависимости от наших различий, мы все обязаны понимать, что тема насилия — это не повод для споров.

Регина Тодоренко высказала мнение, что в любом конфликте всегда есть две стороны. То есть, если мужчина ударил женщину, вполне возможно, что она недостаточно «крутила жопой», возбуждая мужа.

Ну, или щи приготовила не так. Да мало ли причин? Не так сосала!

«Письмо пишу Тебе.. Моему – мужу Бывшему …Родному – но Не моему .. Честнейшее послание Букв – признание..Никогда – оно Прочитано Не будет! Не дойдёт, До адресата …Почему?Да потому … Ты – Паша Я – Агата! Границ души Друг друга Мы – нонграта!

Хотя.. Если представить Что, умру Вот прям сейчас На век усну.. Я, Сразу напишу – И позвоню.. Я, буду плакать.. Никого, не осужу.. Я лишь признаюсь В том, что очевидно Хотя б себе, Тебе, не знаю? Мне, тебя не видно.. Ну, раз уж помираю То, не стыдно, Даже, если ошибаюсь. Лежу в гробу и улыбаюсь Я, Улыбаясь – каюсь.. Нам – признаюсь, Чесно! На духу Что, оступаюсь Ошибаюсь Маясь – каюсь..Эту чепуху.. Не замечаю, честно!?! Я – не знаю!!! Как надо жить? Кому служить?Любить? Родить? Дитё – растить?

Хорошей быть? Или не быть? С карьерой, что? Остановить?

Я, провалила – все!

Но все – не важно… Когда стоит – она Отважно Так близко, Рядышком с тобой.. Во тьме Холодная… С косой.. Быстрее… Чтоб, не опоздать Чтобы, успеть Тебе сказать Пока, я здесь Пока, могу Наперевес Всему – тому! Люблю.. Тебя люблю.. Всегда, везде Назло всему…

Прости меня..Я – подвела Прости меня …Что не смогла Прости Что не уберегла.. Прости Что первой, не пришла прости.. И слёзы отпусти.. Не злись..Не думай, не вини..Теперь – живи.. И Полети.. Другую душу полюби Но помни Веру – береги И не молчи.. И если хочешь? Говори!!!! Ну все.. прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои….».

Проблема Регины и остальных — тех, кто спорит с ней, хейтит её сейчас, или, наоборот, соглашается, защищает от травли, заключается в самом этом споре.

Любой, кто открывает только рот, чтобы начать дискуссию по поводу домашнего насилия, просто мудак.

Насилие недопустимо. Нет никаких причин и поводов того, чтобы оно случилось.

Иначе будет то, что мы сейчас наблюдаем у Агаты — самобичевание. Ты врезал мне? Прости!