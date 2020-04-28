 

Володин предложил проработать вопрос об увеличении страховых выплат

28.04.2020, 19:18, Разное

Соответствующий вопрос нижняя палата и Центробанк обсуждали неоднократно, законопроект находится на повестке, отметил спикер. “Он до этого не был поддержан, насколько я помню, правительством. Надеюсь, что сейчас мы эти вопросы решим и постараемся защитить в нашей непростой ситуации и некоммерческий сектор вкладов, и ТСЖ”, – обратился Володин к Набиуллиной.

По его словам, в отдельных случаях сумму необходимо увеличить до 10 миллионов рублей. Это касается многих граждан, в том числе тех, кто получил наследство, указал спикер. Кроме того, Володин предложил проработать вопросы, связанные с устойчивостью банков.

Напомним, что законопроект о повышении размера страхового возмещения банковских вкладов Госдума приняла в первом чтении еще в декабре прошлого года. Сейчас максимальная страховая сумма составляет 1,4 миллиона рублей, но в некоторых случаях размер депозита значительно превышает указанную сумму. Принятый законопроект предлагает увеличить размер страхового возмещения до 10 миллионов рублей.

На совещании с главой ЦБ также обсуждались приоритетные для финансового регулятора законопроекты. В частности, речь шла об упрощении оказания банками онлайн-услуг, расширении списка доступных через биометрию операций, а также об инициативах по поддержке граждан и бизнеса, по борьбе с кибермошенниками, о разрешении приобретать ОСАГО без техосмотра. Указанные законопроекты парламентарии рассмотрят в приоритетном порядке.



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