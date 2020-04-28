Huawei запатентовала гибкий смартфон с двумя экранами

28.04.2020, 19:17, Новости дня

Китайская компания Huawei зарегистрировала очередной патент, предполагающий возможность выпуска нового смартфона, оснащенного гибким дисплеем.

Вместе с тем аппарат получит форм-фактор раскладушки, как и у большинства конкурентов. Благодаря такой особенности удастся избежать серьезных последствий при падении и неаккуратном обращении. Верхний экран является полностью функциональным и предполагает работу в базовом исполнении.

Новинка не имеет внутренней камеры, так как единственный модуль расположен на внешней стороне, за счет чего необязательно открывать аппарат для качественных снимков. Остальные особенности нового девайса пока не раскрываются перед широкой аудиторией руководством Huawei.