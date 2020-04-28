Новые наушники Google Pixel Buds появились в продаже

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28.04.2020, 19:17, Новости дня

С сегодняшнего дня стало возможным приобрести новые беспроводные наушники под названием Google Pixel Buds.

Несмотря на то, что официальный дебют состоялся в минувшем году, однако лишь весной устройство поступило в свободную продукцию. Сообщается, что цена на новую беспроводную гарнитуру Google Pixel Buds составляет 180 долларов. Вместе с тем аппарат имеет 12-миллиметровые динамики и улучшенный автономный режим. Без подзарядки беспроводные наушники проработают до 5 часов, а при помощи футляра до 24 часов.

Особенностью модели Google Pixel Buds следует выделить встроенный онлайн-переводчик, который в режиме реального времени предоставит перевод любого текста. В продаже появятся несколько версий в мятном, черном, оранжевом и белом оттенке корпуса.



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