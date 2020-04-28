 

Число вирус-положительных в Италии превысило 200 тыс. человек

28.04.2020, 19:16, Новости дня

Число пациентов с коронавирусом в Италии достигло 201 тыс. 505 человек, сообщил Департамент гражданской защиты.

За последние сутки вирус обнаружили у 2 тыс. 91 человека, скончались 382 человека, на 50 больше, чем накануне. Общее число жертв коронавируса в Италии составило 27 тыс. 359 человек.

Вылечились от инфекции за последние сутки 2 тыс. 317 человек, общее число 68 тыс. 941 человек.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



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