Путин приравнял к «дикости и варварству» жертвование людьми ради экономики

28.04.2020, 19:16, Новости дня

Желание пожертвовать людьми во имя развития экономики в период пандемии – это дикость и варварство, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами.

«В мире в целом, а порой и у нас в РФ звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии, и это, конечно, очень, очень важно. Но что в этой связи предлагается: предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией. И просто как можно быстрее отменить все ограничения, а если кто-то может заболеть, то пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрет – значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в мировой литературе есть примеры, как в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей бросали ради выживания всего племени.

«Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако и это не помогло. И, в конечном счете, она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна», – отметил он.

Также глава государства вспомнил сюжет рассказа Джека Лондона «Закон жизни».

«В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение диким зверям, оставляя их умирать. А старик-отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю, это не наш генетический код», – сказал президент.

«Наверное, тогда просто не было иного выхода, но мы живем в XXI веке, и скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают к дикости и варварству», – подчеркнул Путин.

Напомним, во вторник президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая.