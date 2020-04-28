 

Мишустин утвердил День работника скорой помощи

28.04.2020, 19:16, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 28 апреля официально утверждается Днем работника скорой медицинской помощи.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о Дне работника скорой медицинской помощи, который будет отмечаться 28 апреля», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что этот праздник до сих пор был неофициальным, а отмечался в связи с тем, что в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи, а также первая пара карет для перевозки пациентов. 

Ранее закрепить за праздником статус официального предложил президент Владимир Путин на совещании с главами регионов по противодействию коронавирусу.



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