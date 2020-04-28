Фьючерсы на американские индексы растут на фоне смягчения карантинных мер

28.04.2020, 19:15, Новости дня

Фьючерсы на американские биржевые индексы во вторник демонстрируют рост в преддверии публикации очередных квартальных отчетов по доходам компаний. Тем временем инвесторы внимательно следят за постепенным открытием экономик, сильно пострадавших из-за карантинных мер.

Новая неделя на Уолл-стрит началась с позитивной динамики, тогда как ряд штатов разрешил компаниям возобновить работу.

Благодаря принятым мерам стимулирования экономики все три ключевых американских индекса сейчас всего на 20 процентов отстают от рекордных показателей закрытия, однако аналитики предупреждают о дальнейших потерях, поскольку экономические показатели указывают на глубокую глобальную рецессию.

Как ожидается, уровень потребительского доверия, данные по которому за апрель будут представлены позднее во вторник, опустится еще ниже после падения до достигнутого в марте минимума трехлетней давности.

Кроме того, инвесторы ждут двухдневного совещания ФРС, которое начнется во вторник, хотя на этот раз надежд на очередное смягчение монетарной политики мало.

Авиакомпания Southwest Airlines уже представила свой отчет за первый квартал, впервые за девять лет закончив квартал в минусе, однако ее акции выросли на 3,4 процента на фоне заявлений о том, что во втором квартале средние дневные темпы прожигания средств замедлятся.

Фармацевтические компании Merck & Co и Pfizer, как ожидается, тоже представят свои данные еще до начала торгов, а Alphabet, Ford, Starbucks и ряд других крупных компаний – после закрытия рынков.

По состоянию на 05.41 по восточному времени, фьючерсы e-mini Dow выросли на 283 пункта или 1,18 процента, S&P 500 – на 30 пунктов или 1,05 процента, а Nasdaq 100 – на 98,25 пункта или 1,11 процента.