Дефицит товарной торговли в США увеличился

28.04.2020, 19:15, Новости дня

Дефицит товарной торговли США в марте увеличился на фоне резкого падения экспорта автомобилей и запчастей, тогда как импорт продолжал снижаться в связи с нарушением товарных потоков из-за коронавируса.

Как сообщило во вторник Министерство торговли, дефицит в товарной торговле в прошлом месяце увеличился на 7,2 процента до 64,2 миллиарда долларов. В то время, как сокращение объемов импорта позитивно сказывается на расчете ВВП, это также приводит к сокращению товарно-материальных запасов, что может уменьшить вклад торговли в ВВП.

В среду правительство должно опубликовать доклад по ВВП за первый квартал. По прогнозам опрошенных Reuters экономистов, за первые три месяца года ВВП, вероятно, сократился на 4 процента в годовом выражении. Это самый резкий спад со времен Великой депрессии.

Рост экономики в четвертом квартале прошлого года составлял 2,1 процента, а на торговлю приходилось 1,51 процента.

Экономисты полагают, что в марте в экономике началась рецессия. Национальное бюро экономических исследований не определяет рецессию как уменьшение ВВП в реальном выражении в течении двух кварталов подряд, как принято во многих странах, но отслеживает снижение экономической активности по всей стране в течение нескольких месяцев.

В марте импорт товаров сократился на 2,4 процента до 191,9 миллиарда долларов, а в феврале – на 2,5 процента. По сравнению с мартом 2019 года импорт товаров упал на 9,6 процента. Особенно сильно сократился импорт потребительских товаров, автомобилей и комплектующих. Импорт продовольствия и товаров промышленного назначения в прошлом месяце вырос.

Экспорт товаров сократился на 6,7 процента до 127,6 миллиарда долларов. Объем поставок промышленных товаров упал на 7,5 процента, а автомобилей и запчастей – на 17,8 процента.

Министерство торговли также сообщает, что запасы товаров в розничной торговле в марте увеличились на 0,9 процента после снижения на 0,4 процента в феврале. В автомобильной отрасли запасы выросли на 5,9 процента после снижения на 0,9 процента в феврале.

Запасы товаров в розничной торговле, за вычетом автомобилей и запчастей, что учитывается при расчете ВВП, в прошлом месяце сократились на 1,3 процента. В оптовой торговле запасы сократились на 1,0 процента после падение на 0,6 процента в феврале.

Тем временем, как заявил на днях экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, советники намерены в ближайшее время представить президенту на рассмотрение планы восстановления прочности экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.