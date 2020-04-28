Юристы дали оценку идее обязательной регистрации смартфонов

28.04.2020, 19:09, Разное

Ранее появилась информация, что в РФ могут ввести процедуру обязательной регистрации смартфонов. Юристы прокомментировали эту идею, скептически оценив её эффективность и реализации.

Отмечается, в первую очередь эта мера направлена на сокращение числа краж мобильных устройства, а также на снижение количества аппаратов, завезённых в страну нелегальным или полуофициальным путём. Тем не менее, международный юрист Глеб Богуш считает данную инициативу очередным способом в административном порядке собирать средства с населения. От также отметил, нечто подобное уже осуществили, введя обязательную регистрацию SIM-карт, а потому нововведение отчасти окажется дублирующим уже существующий механизм.

В то же время другой специалист, Арсений Щельцин, отметил, благодаря новшеству, люди всё же получат возможность блокировать аппарат по IMEI-коду в случае утери или его кражи. Сейчас владелец должен обращаться в полицию, но он не отключает устройство, а лишь подает его в розыск. Кроме того, родители смогут узнавать местоположение своих детей.

Ещё один эксперт не верит в эффективность системы, поскольку убеждён, преступники научатся очень быстро исправлять IMEI-коды, как это делается на угнанных автомобилях. Кроме того, некоторые смартфоны имеют эту функцию в аппаратном обеспечении. В итоге при обязательной регистрации, отметил Алексей Курочкин, гражданам придётся переплачивать 100 рублей, поскольку эту услугу производители внесут в стоимость устройства.