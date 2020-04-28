Актриса Ирина Цывина из «Кадетства» незадолго до смерти «умирала от одиночества»

28.04.2020, 19:09, Разное

18 апреля 2019 года умерла актриса Ирина Цывина, известная по роли в сериале «Кадетство», и ей был посвящен один из недавних эфиров программы «Пусть говорят». По словам близких, в одной из записей незадолго до смерти она говорила, что «умирает от одиночества».

Через год после кончины Цывиной ее дети ведут борьбу за наследство. Знакомая актрисы рассказывала, что в последние недели жизни она не выглядела несчастной или больной. У нее была квартира в центре Москвы и дом в Подмосковье. Звезда «Кадетства» даже встречалась с актером Денисом Сердюковым и хотела родить ему ребенка, но сейчас выяснилось, за благополучием скрывалась жизненная драма.

Подруга Ирины Цывиной в эфире программы «Пусть говорят» предоставила одну из последних записей актрисы. Звезда жаловалась, что близкий человек ее больше не любит, и она не представляет, как ей тяжело выходить в эфир. Также Цывина отмечала: не спит по ночам, пьет коньяк, и просила подругу простить ее. «Меня никто не любит. Я одна. Я так не могу. Ни кошки, ни собаки, никого у меня нет», – говорила актриса.

От брака с Георгием Пусепом у Цывиной были сын Евгений и дочь Зиновия. После развода дочь осталась жить с отцом заграницей, а Евгения воспитывал отчим Александр Благонравов. В актерской среде поговаривают, что мать плохо ладила с сыном, и он постоянно требовал от нее денег, а мог и поднять руку. Зиновия частично отрицает данную информацию и утверждает, мать не жаловалась на побои со стороны сына, но отмечала, Евгений нигде не работает.

Яна Поплавская считает, Ирину Цывину мог обижать и бить ее последний муж. Актриса показывала следы от побоев – синяки были на спине, руках, груди. При этом Цывина рассказывала, что лицо всегда закрывала.

Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет из-за болезни сердца – кардиомиопатии. По словам ее друзей, она много страдала от домашнего насилия. У сотрудников «Пусть говорят» оказались кадры, на которых актриса жаловалась на боли в сердце и говорила, что готовится ложиться в больницу.

На данный момент ее дети ведут борьбу за состояние матери. Дочь и сын не общаются между собой из-за наследства. Евгений считает, ему должна достаться большая часть, а Зиновия доказывает, он не хочет работать, а она не намерена сидеть на шее у отца.