 

Самый маленький мини-ПК с 4K в мире Chuwi LarkBox обойдется покупателям в 199 долларов

28.04.2020, 19:09, Разное

Разработчики из Chuwi недавно продемонстрировали своё новое творение – мини-компьютер LarkBox за 199 долларов. Продажи устройства должны стартовать уже через несколько недель.
По словам создателей, речь идёт о самом маленьком мини-ПК в мире, позволяющем декодировать видео разрешением 4K. Габариты девайса следующие: 60x60x43 мм, поэтому его можно ежедневно брать как на работу, так и использовать дома. LarkBox также устанавливается на задней панели мониторов или телевизоров посредством крепления VESA. Впрочем, даже если поставить гаджет на рабочем столе, заметить его будет непросто.

Аппаратной основой компьютера является процессор Intel Celeron N4100, в качестве встроенного видеоускорителя функционирует UHD Graphics 600, количество оперативной памяти составит 6 Гб, ёмкость твердотельного накопителя – 128 Гб. Помимо Bluetooth 5.0-модуля, Chuwi LarkBox имеет 2 порта USB-A, USB-C, HDMI и стандартный 3,5 мм разъем для наушников.



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