Цифровые пропуска вводят в Тульской области

28.04.2020, 19:08, Новости дня

Власти Тульской области с 30 апреля введут в регионе цифровые пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, информирует облправительство.

«С 30 апреля в Тульской области начнут действовать цифровые пропуска… Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также если им необходима помощь врача в медучреждении», – передает РИА «Новости» сообщение.

Уточняется, что пропуск необходим гражданам, въезжающим в регион или выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте и на личных автомобилях.

Пропуск не требуется гражданам, которым необходима неотложная медицинская помощь, детям до 14 лет, если они едут с родителями или законными представителями.

Ранее Минкомсвязи РФ сообщал, что выдача цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте России. После внедрения такой разработки кибермошенники в Москве придумали новый способ обмана.