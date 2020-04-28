Путин сравнил работу врачей со сражением на медицинском фронте

28.04.2020, 19:08, Новости дня

Мир впервые после войны проходит через такие трудные испытания, врачи сражаются за всех нас на медицинском фронте, сообщил президент Владимир Путин на совещании по противодействию распространению коронавируса.

«Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их сравнить нельзя. И слава Богу! Но надо четко понимать, мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом, и его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать тоже нельзя. Мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несет распространение коронавируса. Делаем все возможное, чтобы его остановить», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что основной удар держат медицинские работники, которые ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, при этом призывая всех к осторожности.

«Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас. Их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что жизнь после коронавируса обязательно наладится, и власти будут делать все, чтобы это случилось как можно скорее.

«Сейчас каждый наш, пусть даже не большой, но все-таки реальный успех, тем более, каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится, и в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития», – сказал Путин.

Напомним, во вторник президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая, а позже подписал указ на этот счет.