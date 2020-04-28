Шмыгаль: Чтобы начать процесс ослабления карантинных ограничений, мы должны успешно пройти пик заболевания

28.04.2020, 18:55, Новости дня

Чтобы начать процесс ослабления карантинных ограничений в Украине, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, страна должна успешно пройти пик заболевания. Об этом 28 апреля на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, пик инфицирования COVID-19 в Украине ожидается в начале следующего месяца.

“Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений”, – подчеркнул Шмыгаль.

Также глава Кабмина перечислил три сценария, “как жить дальше в условиях пандемии”.

“Первый – это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делают Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час в выходные, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9.00 до 14.00. Такой сценарий точно не для нас. Второй вариант – либеральный. Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18,6 тыс. случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине”, – отметил премьер.

По его мнению, постепенное снятие ограничений позволит властям страны контролировать ситуацию с заболеваемостью.

“И третий сценарий – это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делают большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине. Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать”, – резюмировал Шмыгаль.

Мені пишуть численні дописи та листи з проханням пришвидшити процес виходу України з карантину.Цілком розумію причини… Posted by Денис Шмигаль on Teisipäev, 28. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек. Умерли 239 человек, а 992 уже выздоровели.