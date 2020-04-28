Мадуро назначил нового министра нефти Венесуэлы. США считает его наркоторговцем

28.04.2020, 18:55, Новости дня

27 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о назначении министром нефти Тарека Эль-Айссами, который до этого занимал пост вице-президента страны. Указ о назначении был опубликован в официальной газете правительства Венесуэлы, сообщает государственный телеканал VTV.

Кроме того, государственную нефтяную компанию Венесуэлы PDVSA возглавил Асдрубаль Чавес, двоюродный брат покойного президента страны Уго Чавеса.

Как отмечает Associated Press, обе должности с 2017 года совмещал генерал Мануэль Кеведо. При нем, пишет агентство, нефтедобыча в Венесуэле упала на 65% – с 2 млн баррелей в день до 700 тыс.

Чавес в течение нескольких месяцев занимал должность главы CITGO (дочерней компании PDVSA) в Хьюстоне, но был вынужден покинуть должность после того, как ему было отказано в продлении американской визы.

AP напоминает, что США подозревает Эль-Айссами в причастности к наркоторговле. В конце марта американский Минюст обвинил Мадуро и еще 14 венесуэльских бывших и нынешних политиков в попытке “наводнить” США кокаином. За информацию, которая приведет к поимке Мадуро, Соединенные Штаты обещали $15 млн, Эль-Айссами – $10 млн.

В Венесуэле больше года продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором. 23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

С тех пор в стране два руководителя: США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.