 

В Испании от COVID-19 умер еще 301 человек. Это самые низкие суточные потери за полтора месяца

28.04.2020, 18:55, Новости дня

Количество погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании возросло до 23 822, сообщило 28 апреля министерство здравоохранения страны. 

За последние сутки от коронавируса умер 301 человек (на 30 меньше, чем днем ранее). Газета El País отметила, что это наименьшие суточные потери за полтора месяца. 

Коронавирус подтвержден у 210 773 жителей Испании (+1308 за последние сутки), из них 102 548 уже выздоровели. 

До 26 апреля в стране действовал режим чрезвычайного положения, затем его продлили до 10 мая. Выход граждан на улицу был строго ограничен. Правительство объявило о снятии ряда запретов, в частности детям до 14 лет разрешено гулять до часа в день в сопровождении взрослого.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3 млн человек, более 212 тыс. из них скончались, а 906 тыс. велечились.

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших и третье – по числу летальных случаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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