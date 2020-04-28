Мурашко: дефицита коечной сети в России нет

28.04.2020, 18:54, Новости дня

В российских регионах из-за ситуации с коронавирусом развернуто более 116 тысяч коек. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, работа ведется с опережением.

На совещании с участием президента Владимиром Путиным в связи с ситуацией по коронавирусу Мурашко рассказал, что во многих регионах разворачиваются дополнительные койки. В первую очередь это касается не интенсивных, потому что они имеются в достаточном количестве. Разворачиваются те койки, которые необходимы для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения подчеркнул, что ряд регионов завершает дооснащение и перепрофилирование, сообщает "Россия 24".

Михаил Мурашко отметил, что дефицита коечной сети на сегодня нет. В ряде регионов койки держатся в готовности и не занимаются пациентами других профилей.

Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он отметил, что мобилизовано производство аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных масок, при этом наблюдается дефицит некоторых расходных материалов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что за месяц темп прироста инфицированных коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза.