На наследство погибшего героя-бортпроводника претендует бросивший его отец

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28.04.2020, 18:54, Новости дня

Эту программу "Прямой эфир" готовил к годовщине страшной трагедии в Шереметьеве: 5 мая 2019-го катастрофа самолета Superjet-100 унесла 41 жизнь. В том числе бортпроводника Максима Моисеева, который до последнего выводил из горящего салона охваченных страхом и паникой людей. Ему было всего 22.

Год спустя после страшной гибели сына в программу с просьбой о помощи обратилась мама Максима .

Юлия Карева рассказала, что бывший муж, который после развода ни разу не виделся с сыном, объявился спустя 20 лет и требует наследство героически погибшего сына.

Дмитрий Моисеев бросил ее с сыном ради другой женщины, когда Максиму не было и трех лет.

В 19 лет юноша сам нашел отца, но у того не оказалось времени встретиться.

Не нашлось времени у Моисеева и приехать на похороны: он был только на отпевании в церкви, а спустя полгода вдруг сообщил о своих претензиях на наследство сына: трехкомнатную квартиру, машину и денежную компенсацию за гибель Максима.

Сможет ли Юлия доказать, что бывший муж и отец ее сына не имеет права на наследство?

Почему суд постановил поделить его пополам?

С помощью какой хитрости корреспонденту программы удалось встретиться с Дмитрием, который не желал комментировать ситуацию журналистам? И что он сказал, когда увидел все-таки человека с видеокамерой?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".



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