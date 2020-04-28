 

Magnus Carlsen Invitational. Шансы Непомнящего на полуфинал минимальны

28.04.2020, 18:54, Новости дня

Настала пора решающих встреч на предварительном этапе крупного шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. Россиянин Ян Непомнящий в предпоследнем, 6-м туре играет с организатором соревнований чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Но шансы на попадание в полуфинал наш шахматист почти потерял.

Накануне, в 5-м туре Немпомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню. Перед заключительными двумя турами восемь участников турнира довольно четко разделились на две четверки: выше стоят Карлсен, Лижэнь, американцы Хикару Накамура (по 11 очков) и Фабиано Каруана (10), ниже – Непомнящий, француз Максим Вашье-Лаграв (по 5), голландец Аниш Гири (4) и иранец Алиреза Фируджа (3).

Ясно, что для того, чтобы шахматист из нижней четверки перебрался в высшую, он не только должен выиграть два оставшихся микро-матча, но и ждать, что кто-то из верхней части таблицы оступится дважды. Непомнящему будет особенно трудно, ведь Карлсен не только чемпион мира в "классике", но и один из лидеров рейтинга в быстрых шахматах.

О шансах российского гроссмейстера на попадание в четверку лучших, которая продолжит борьбу за призы, высказался его коллега Сергей Смагин: "Теоретические шансы на выход в четверку у Яна Непомнящего еще есть. Ему надо выиграть два матча и надеяться на то, что кто-то из первой четверки не наберет очков. Но эти шансы, надо признать, мизерные".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Корабль «Союз МС-16» с экипажем пристыковался к МКС

13.04 / Торнадо унесли жизни 6 человек в штате Миссисипи

23.04 / “Укроборонпром” хотят ликвидировать и создать вместо него шесть отраслевых корпораций

26.03 / “Годовые кольца” зубов могут рассказать об образе жизни и болезнях человека

20.04 / Компания Xiaomi выпустит «облегченную» версию смартфона Redmi K30 5G

21.04 / В 2019 году в мире были казнены, по меньшей мере, 657 человек – Amnesty International

25.04 / Politico – Байден пообещал признать геноцид армян, если станет президентом

10.04 / Страны ЕС договорились о новом формате сотрудничества разведок

30.03 / Украинцы из-за карантина устроили бунт в аэропорту

27.03 / Короновирус в тюрьмах США: чего ожидать?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска