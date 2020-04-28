Magnus Carlsen Invitational. Шансы Непомнящего на полуфинал минимальны

28.04.2020, 18:54, Новости дня

Настала пора решающих встреч на предварительном этапе крупного шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational. Россиянин Ян Непомнящий в предпоследнем, 6-м туре играет с организатором соревнований чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Но шансы на попадание в полуфинал наш шахматист почти потерял.

Накануне, в 5-м туре Немпомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню. Перед заключительными двумя турами восемь участников турнира довольно четко разделились на две четверки: выше стоят Карлсен, Лижэнь, американцы Хикару Накамура (по 11 очков) и Фабиано Каруана (10), ниже – Непомнящий, француз Максим Вашье-Лаграв (по 5), голландец Аниш Гири (4) и иранец Алиреза Фируджа (3).

Ясно, что для того, чтобы шахматист из нижней четверки перебрался в высшую, он не только должен выиграть два оставшихся микро-матча, но и ждать, что кто-то из верхней части таблицы оступится дважды. Непомнящему будет особенно трудно, ведь Карлсен не только чемпион мира в "классике", но и один из лидеров рейтинга в быстрых шахматах.

О шансах российского гроссмейстера на попадание в четверку лучших, которая продолжит борьбу за призы, высказался его коллега Сергей Смагин: "Теоретические шансы на выход в четверку у Яна Непомнящего еще есть. Ему надо выиграть два матча и надеяться на то, что кто-то из первой четверки не наберет очков. Но эти шансы, надо признать, мизерные".