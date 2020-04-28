Мнение: Нажива на аппаратах ИВЛ, запрет на медицинский экспорт и рост покупок онлайн

28.04.2020, 18:54, Разное

1. «Лента.Ру» пишет про азиатского миллиардера Ли Ситинга, который «нажился на пандемии коронавируса». Самый богатый человек в Сингапуре заработал миллиард долларов благодаря спросу на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ):

https://lenta.ru/news/2020/04/24/cashcovid/

Азиатский миллиардер смог нажиться на вирусе, каждый день его капитал увеличивается примерно на 37,7 миллиона долларов в день и уже достиг 13,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg. Бизнесмен является соучредителем компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, которая производит медицинские приборы, в том числе ИВЛ. Стоимость акций фирмы взлетела почти на 50 процентов в связи с пандемией.

Довольно спорно выглядит в данном случае негативная коннотация в слове «нажился». Ли Ситинг основал компанию Mindray в 1991 году и сделал её лидером сначала китайского, а потом и мирового рынка.

Компания производит реально нужное людям медицинское оборудование. Её услуги оказались особенно востребованы в ходе нынешнего кризиса. Очевидно, что работа компании должна хорошо оплачиваться, чтобы она могла производить ИВЛ и расширять при этом производство.

Акции компании выросли за счёт повышенного интереса к ней инвесторов. Они сами вложили туда деньги, никто не заставлял их этого делать. Возможно, когда эпидемия закончится, инвесторы откажутся от акций Mindray в пользу более перспективных компаний, и состояние миллиардера «сдуется» обратно.

Можно ли в таких условиях говорить, что Ли Ситинг нечестно получил свой миллиард, «нажился» на кризисе?

2. В очередной раз жизнь показывает, что и правила ВТО (Всемирной торговой организации), и принципы свободной торговли можно при необходимости нарушать.

80 стран мира (почти половина членов ВТО) ограничили экспорт медицинских масок, перчаток и прочего защитного оборудования:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-trade-wto/wto-report-says-80-countries-limiting-exports-of-face-masks-other-goods-idUSKCN2253IX

Россия, например, сделала это ещё в начале марта:

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/03/04/824400-pravitelstvo-ogranichilo-vivoz

Хорошо уже то, что не остановилась международная торговля аппаратами ИВЛ.

Китайцы, возможно, если не заработают на эпидемии, то как минимум смогут компенсировать существенную долю убытков. В самом Китае рост числа заболевших практически прекратился, и на днях власти КНР снял ограничения на экспорт как медицинских масок, так и ИВЛ:

https://regnum.ru/news/2929030.html

Отметём конспирологические теории, согласно которым китайцы специально запустили вирус. Обрушить свою экономику в целом, чтобы потом заработать на нескольких небольших статьях экспорта – это настолько явно плохая идея, что современные китайские капиталисты ни за что на это бы не пошли.

3. Очередные данные, подтверждающие быстрое развитие цифровой экономики в стране. Число жителей столиц, которые регулярно делают покупки онлайн, практически удвоилось, причём люди стали покупать больше продуктов питания и прочих расходных материалов:

https://lenta.ru/news/2020/04/24/pokupki/

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще делать покупки онлайн с начала пандемии коронавируса. Это следует из анализа компании Data Insight и Оргкомитета конференции по онлайн-ритейлу IDRF’2020 <…>

Как выяснили специалисты, до начала распространения коронавируса всего 43 процента опрошенных совершали онлайн-покупки чаще одного раза в месяц. За первые две недели эпидемии в стране доля таких россиян увеличилась до 80 процентов. При этом, по данным аналитиков, изменился и категорийный состав онлайн-покупок: горожане начали тратить больше денег на FMCG-товары, то есть на еду, лекарства и товары для животных.

В других развитых странах, очевидно, происходит то же самое. Это к вопросу о том, почему на кризисе сейчас больше всех зарабатывает богатейший человек в мире Джефф Безос, владелец платформы для онлайн-торговли Amazon. Его состояние за последние недели увеличилось на десятки миллиардов.

Джефф Безос, разумеется, не имеет никакого отношения к появлению коронавируса, ему просто повезло. Предыдущие пару лет президент Трамп всячески нападал на Amazon, угрожая обложить его дополнительными налогами и регулированием, за то что компания уничтожает рабочие места в обычном, традиционном ритейле. Теперь же Трампу не до Амазона, а резкий рост онлайн торговли компенсирует Безосу любые расходы на отбивающихся от налогов юристов.

Кстати, на целых 5 миллиардов долларов (а не на один миллиард, как у сингапурца Ли Ситинга) выросло также состояние Илона Маска. Для этого ему понадобилось всего лишь запустить производство аппаратов ИВЛ под брендом Tesla:

https://tass.ru/ekonomika/8321301