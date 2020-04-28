Система искусственного интеллекта в Москве начнет выявлять коронавирус

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28.04.2020, 18:53, Новости дня

Система искусственного интеллекта в Москве в скоро времени начинает работу по обнаружению коронавируса благодаря методике единого рентгенологического инфромационного центра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы в Москве создали в свое время единый рентгенологический информационный центр, который, по сути дела, дает второе мнение о рентгеновских снимках, и начали проводить эксперименты в области искусственного интеллекта, чтобы определить заболевания в области онкологии», – передает «Интерфакс» слова Собянина на совещании у президента РФ Владимира Путина по противодействию распространению коронавируса в регионах.

Уточняется, что глава государства ранее подписал закон о проведении эксперимента в Москве в области искусственного интеллекта. Мэр отметил, что «уже создана специальная группа на базе рентгенологического центра, и буквально завтра будет включена система искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков».

Ранее РФПИ объявил о запуске в партнерстве с сетью медцентров «Медскан» проекта по диагностике и выявлению пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом SARS-COV-2, по КТ-снимкам с использованием российско-эмиратских технологий искусственного интеллекта.



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