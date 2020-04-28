 

Россиян призвали не ездить к родным на майских праздниках

28.04.2020, 18:53, Новости дня

Минздрав порекомендовал россиянам воздержаться от поездок к родным и друзьям на предстоящих майских праздниках, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании с участием президента Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

«Хочу, пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким, потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения. Поэтому крайне важно для сохранения жизни особенно дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста все-таки обезопасить и уберечь [их] от дополнительных рисков», – приводит его слова ТАСС.

Мурашко также отметил, что медики в РФ используют почти 20 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему.

«Сегодня в арсенале лабораторий диагностической службы уже более 18 тест-систем. И накопленный опыт клинических использований компьютерной томографии позволяет диагностировать патологию в самом начале, не дожидаясь еще получения лабораторного подтверждения», –  отметил глава Минздрава.

Президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая. Путин также поручил правительству подготовить выход из режима ограничений с 12 мая.



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