Названы сроки посадки первой российской станции на Луну

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28.04.2020, 18:53, Новости дня

Посадка первой в современной истории российской автоматической станции «Луна-24» на Луну запланирована на октябрь 2021 года, сообщил Роскосмос.

«В зависимости от даты запуска будет выбран один из двух вариантов полета: продолжительностью 4,5 суток либо 5,5 суток. Предполагается, что подготовительные операции на окололунной орбите займут около 5 дней», – сообщил Роскосмос, передает РИА «Новости».

Общее время с момента старта до посадки на Луне составит порядка 10 суток, пояснили в госкорпорации.

Для посадки станции выбраны два района рядом с южным полюсом спутника. Первый из них находится к северу от кратера Богуславского, второй – к юго-западу от кратера Манцини.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что РФ и Китай ведут переговоры о создании на Луне общей базы, первые экипажи к которой планируется направить уже в 2031 году.



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