Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек для пациентов с коронавирусом

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28.04.2020, 18:48, Новости дня

В больницах нет дефицита мест для пациентов с коронавирусом, при этом в ряде регионов могут потребоваться дополнительные койки, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы видим, что дефицита коечной сети сегодня нет. В ряде регионов эпидситуация заставляет держать койки в готовности», – сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Мурашко заявил, что в российских регионах работа ведется на опережение.

«С учетом клинического опыта по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией и эпидситуации на опережение во многих регионах разворачиваются дополнительные койки. В первую очередь, это касается не интенсивных коек – они в достаточном количестве сегодня, а коек, которые требуют долечивания этой категории пациентов. Сегодня их развернуто уже свыше 116 тысяч», – сказал Мурашко.

Министр отметил, что в полном объеме получают помощь и пациенты с другими заболеваниями.

«Пациенты с онкологическими, сердечнососудистыми и эндокринными заболеваниями, а также пациенты, находящиеся на гемодиализе, требуют точно так же помощи – плановой и экстренной. И она оказывается в полном объеме. Эта категория медицинских организаций защищена, и в ней проводятся специальные противоэпидемические мероприятия по профилактике заноса», – сказал Мурашко.

До этого президент Владимир Путин заявил, что в РФ удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения.



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