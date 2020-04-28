Путин упрекнул в эгоизме ставящих свою свободу выше безопасности других

28.04.2020, 18:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин упрекнул в эгоизме тех, кто ставит свою свободу от ограничений, введенных в связи с коронавирусом, выше безопасности других людей.

Он заявил, что раздражение ограничениями не должно выливаться в громкие слова о нарушении личных прав, передает ТАСС.

Президент также попросил россиян воздержаться на предстоящие праздники от походов в гости, посиделок и необязательных поездок. Он подчеркнул, что предстоящие майские дни станут решающими в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса, отметив, что многие россияне пока не почувствовали угрозу от заболевания.

До этого президент продлил нерабочие дни в стране до 11 мая.