Путин упрекнул в эгоизме ставящих свою свободу выше безопасности других
28.04.2020, 18:48, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин упрекнул в эгоизме тех, кто ставит свою свободу от ограничений, введенных в связи с коронавирусом, выше безопасности других людей.
Он заявил, что раздражение ограничениями не должно выливаться в громкие слова о нарушении личных прав, передает ТАСС.
Президент также попросил россиян воздержаться на предстоящие праздники от походов в гости, посиделок и необязательных поездок. Он подчеркнул, что предстоящие майские дни станут решающими в борьбе с коронавирусом.
Кроме того, Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса, отметив, что многие россияне пока не почувствовали угрозу от заболевания.
До этого президент продлил нерабочие дни в стране до 11 мая.
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