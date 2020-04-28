 

Путин рассказал, как РФ отметит 9 мая

28.04.2020, 18:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом заявил, что вся РФ будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.

Несмотря ни на что, 9 мая навсегда в наших сердцах, РФ его отпразднует, это священный праздник, подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что все запланированные на 9 мая мероприятия обязательно состоятся: парад на Красной площади и «Бессмертный полк». Но эти торжества пройдут только тогда, когда правительство убедится, что ситуация безопасна.

Путин отметил, что впервые после Второй мировой весь мир столкнулся с таким сложным испытанием, сегодня врачи сражаются за простых граждан.

Глава государства добавил, что многие планировали провести майские праздники на дачах, так нужно сделать, но также необходимо проявлять предельную осторожность.

В ходе совещания президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая. Он также подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в РФ удалось затормозить, сообщил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам.



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