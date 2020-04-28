Герои нашего времени: сегодня в России чествуют работников скорой помощи

28.04.2020, 18:45, Разное

Карету вызывали?

Несмотря на то, что праздник не имеет официального статуса, поздравлять работников скорой медицинской помощи принято именно 28 апреля. В этот день в 1898 году в Москве появились несколько бригад скорой медицинской помощи, закрепленных за полицейским участком – каждая с персоналом и конной каретой. Именно поэтому автомобили неотложки до сих пор называют «каретой скорой помощи». В 1899 году своя служба появилась в Санкт-Петербурге – пять экипажей с врачами, медицинским оборудованием и материалом для перевязок. Реальное же развитие служба скорой медицинской помощи получила уже в начале 20 века, когда количество станций значительно увеличилось, а работали на них уже специально составленные бригады. Вдобавок открылись связанные со «скорой помощью» медицинские учреждения – научно-исследовательские институты и больницы. Одна из самых известных – больница имени Склифосовского в Москве.

От извозчиков до спасателей

В первые годы своего существования скорая помощь была обязана принимать вызовы в первую очередь к пьяным, находящимся «в бесчувствии». Остальных же надлежало доставлять в приемные покои на извозчиках. Первая крупная катастрофа, на которой работала служба скорой помощи, случилась 13 июня 1898 в Москве: в Иерусалимском проезде, в доме Суровцева, упала строящаяся каменная стена. Было девять пострадавших, на помощь выезжали две кареты. Всем пострадавшим была оказана первая помощь, пять из них были госпитализированы

Кто здесь главный?

Станцию скорой медицинской помощи возглавляет главный врач. В зависимости от категории станции (согласно нормативам, принятым еще в советские времена, их четыре) и загруженности он может иметь заместителей по медицинской, административно-хозяйственной, технической части и по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Станция скорой медицинской помощи может работать в двух режимах — повседневном и в режиме чрезвычайной ситуации. В режиме ЧС руководство станцией переходит к региональному центру медицины катастроф.

Состав выездной бригады скорой помощи регламентирован Минздравом. Общепрофильные бригады бывают фельдшерскими и врачебными. В составе врачебной бригады выезжает врач, фельдшер и водитель. В составе фельдшерской — два фельдшера и водитель.

Кроме этого, бригады скорой помощи подразделяются на общепрофильные и специализированные. Специализированные в свою очередь бывают анестезиолого-реанимационные, педиатрические, психиатрические.

20 минут в пути

По нормативу срок прибытия скорой помощи к пациенту должен составлять не более 20 минут от момента вызова. В отдаленных районах, где ближайшая станция скорой помощи может располагаться за десятки километров, время прибытия может корректироваться. Если село небольшое, а районный центр далеко, то часто бывает, что роль фельдшера скорой помощи исполняет фельдшер, который заведует медпунктом в конкретном селе.

При этом количество времени, которое врачи могут провести у пациента на дому или на месте происшествия, не регламентируется — бригада пробудет столько, сколько нужно. Однако если врачи понимают, что своими силами и с помощью имеющихся лекарств и оборудования они не справляются, будет начата медицинская эвакуация больного.

В каких случаях приедет скорая?

Скорая помощь доставит вас в больницу при обострении хронических заболеваний, травмах, отравлениях, представляющих угрозу жизни. Например, человека обязательно госпитализируют при инфаркте миокарда, острой пневмонии, высокой гипертензии, сахарном диабете, сердечной и легочной декомпенсации, сложных повреждениях костно-суставной системы, инфекционных заболеваниях, сочетанных травмах (прим.: одномоментное повреждение нескольких органов, которое может возникнуть, например, при падении с высоты). Важно помнить, что скорая может и отказать в госпитализации – при отсутствии показаний.

Москва — лучший город для врачей скорой

По данным сайта TRUD средняя зарплата врача скорой помощи в РФ составляет 42 667 рублей. Наибольшее количество вакансий профессии «врач скорой» помощи открыто в Московской области. На втором месте – Ленинградская область, а на третьем — Челябинская область. Самая высокую зарплату врачам скорой предлагают в Москве — 126 257 рублей. Отметим, что эти данные являются весьма приблизительными и не отражают реальный уровень доходов врачей скорой помощи в РФ — в каждом регионе зарплат регламентируется не только федеральным, но и местным законодательством.

Ночь спокойной не бывает

Несмотря на то, что работники скорой помощи — люди рациональные и трудятся на ниве доказательной медицины, у них существует множество примет и ритуалов. Например, сотрудники скорой никогда не желают друг другу спокойной ночи и удачной смены. И очень нервничают, когда пациенты желают им удачного дежурства — точно сглазят. Также медики никогда не разуваются по приезду на станцию, иначе последует немедленный вызов. А больше всего работники неотложки не любят меняться дежурствами — если подменил коллегу, жди шквала тяжелой и неблагодарной работы.