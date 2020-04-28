Мнение: Все идет по плану

28.04.2020, 18:42, Разное

Ну, ничего неожиданного. Теперь продлили до 12, потом – “будем посмотреть”. Взамен – новый праздник и к 5 мая предложения по постепенному выходу из карантина. Причем без гарантий, что выход начнется с 12.

Естественно, что и нынешний этап карантина назван “нерабочими днями” за счет работодателя. Правящее сословие рассматривает бюджет и фонды “накопления” в качестве своей кубышки, а потому делиться с народом не намерено. Любое государство в сложный период открывает закрома, но мафия – это не государство. Это просто банальные воры, для которых подобные элементарные вещи просто недоступны на ментальном уровне.