Гематолог опроверг данные о железе как причине осложнений от COVID-19

28.04.2020, 18:30, Новости дня

Коронавирусная инфекция действительно вызывает нарушение обмена железа в клетках, но это не является причиной дыхательной недостаточности, а играет роль лишь дополнительного осложнения, сообщил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент РАН, профессор кафедры гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии последипломного образования Владимир Городецкий.

Ранее вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов профессор Леонид Лазебник заявил, что коронавирус атакует ген гемоглобина, транспортирующего кислород по организму. В связи с этим, по его мнению, у больных возникает дыхательная недостаточность.

«То, что немного нарушается обмен железа в клетках – такое может быть. Но это не является решающим фактором в развитии болезни, которая приводит к летальному исходу, и не мешает врачам лечить больных. Избыток железа не требует каких-то особых терапевтических действий», – говорит Городецкий.

Врач объясняет, что избыток железа в крови может стать причиной снижения гемоглобина, но не становится основной проблемой.

«Это запросто компенсируется искусственной вентиляцией легких. Здесь не надо думать, что если мы «полечим» железо, то не понадобится ИВЛ. Это скорее дополнительное нарушение, вызванное вирусом», – считает Городецкий.

Ранее ученые из индийского Национального института биомедицинской геномики выяснили, что новый коронавирус разделился на 10 разных типов.