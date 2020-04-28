 

Для пассажиров самолетов введут новые требования из-за коронавируса

28.04.2020, 18:30, Новости дня

Пассажирам самолетов после возобновления авиарейсов необходимо будет соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию, сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«После возобновления авиасообщения пассажиры самолетов должны будут соблюдать меры безопасности в условиях распространения коронавируса, это наличие масок и перчаток», – отметил Рязанский, передает РИА «Новости».

Он добавил, что для соблюдения социальной дистанции возможна уменьшенная рассадка на борту.

При этом пассажирский транспорт, в том числе авиация, сможет начать работу не раньше конца мая, отметил сенатор.

«После карантина с началом работы предприятий может быть задействован транспорт, касающийся логистики. Пассажирский транспорт, включая авиацию, может возобновить свою деятельность не раньше конца мая», – отметил он.

Крупные культурные и спортивные мероприятия в стране могут отложить до середины лета, сказал Рязанский.

«После снятия карантина постепенно будут смягчаться ограничения на передвижение граждан, однако требования безопасности в связи с угрозой коронавируса должны сохраняться», – сказал он.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В Украине зафиксировано 794 случая инфицирования коронавирусом, 20 человек умерли

08.04 / Котенка с улицы Лизюкова обеспечили медицинской маской

17.04 / Мишустин расширил список россиян с правом пересекать границу

23.04 / Россия отреагировала на блокирование в ООН резолюции по коронавирусу

22.04 / Байден заявил, что, “не моргнув глазом”, предложил бы Мишель Обаме баллотироваться в вице-президенты

19.04 / Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

21.04 / Минобрнауки оценило качество дистанционного обучения в вузах

06.04 / Пригожин об обвинениях Соболь в нападении на мужа: «Она человек с извращенной психикой»

09.04 / В московском бизнес-центре произошел взрыв

05.04 / В Киеве уже 245 случаев коронавирусной болезни, четверо умерли – Кличко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска