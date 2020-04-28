«АвтоВАЗ» выставил на продажу LADA Xray Cross Instinct

28.04.2020, 18:30, Разное

Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажу своего нового автомобиля LADA Xray Cross Instinct. В настоящее время у дилеров новинка доступна по цене от 988 900 рублей.

Машина LADA Xray Cross Instinct оснащена мотором на 1,8 литра, который генерирует 122 лошадиных силы совместно с механической коробкой передач. Также автомобиль работает на 1,6-литровом агрегате со 113-силовой установкой от Renault-Nissan, идущим в паре с вариатором. Автомобиль внешне смотрится очень молодежно благодаря контрастным фрагментам. Довольно эффективно выглядят корпуса зеркал и крыша, а также колесные диски на 17 дюймов. В интерьере LADA Xray Cross Instinct стоит отметить шильдики с наименованием серии, специальную обивку сидений и глянцевые ручки дверей черного цвета.

Данный автомобиль, сконструированный инженерами компании «АвтоВАЗ», является первой модификацией LADA, где задействована мультимедийная система Яндекс.Авто. Благодаря ей можно подключить транспорт к интернету и воспользоваться всевозможными сервисами: «Заправками», «Браузером», «Музыкой» и «Навигатором». Успешно функционирует голосовой помощник Алиса, при помощи которого можно управлять всеми имеющимися опциями, при этом водитель не отвлекается от дороги. На сенсорном дисплее можно открыть одновременно несколько приложений, а любимые музыкальные композиции или избранные маршрутные пути демонстрируются в виджетах.

Некоторое время назад бренд «АвтоВАЗ» запустил в РФ онлайн-сервис по заказу транспортных средств LADA на фоне пандемии коронавируса и введенных ограничений. Покупку после оплаты клиенты забирают в автосалоне или имеют возможность воспользоваться услугой доставки на дом при помощи эвакуатора.