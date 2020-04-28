Путин в ходе обращения к жителям России озвучил предположительную дату окончания режима самоизоляции

28.04.2020, 18:30, Разное

Владимир Путин провёл встречу с руководителями субъектов федерации и главами министерств, где обсуждались итоги борьбы с эпидемией коронавируса и меры, которые ещё предстоит предпринять в связи с распространением COVID-19. Также президент обратился к жителям РФ и заявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно, а с 12-го возможен выход из карантина.

В первую очередь Владимир Путин рассказал, за счёт чего удалось снизить существующие риски и не допустить развития эпидемиологической обстановки, как в других странах. Этому способствовала мобилизация промышленности. Например, ранее аппараты ИВЛ выпускались в стране в месяц в количестве 60-70 экземпляров, в апреле же их собрано 800 штук. В мае же эта цифра вырастет более чем в 3 раза. Производство медицинских масок также существенно возросло. Ранее в течение месяца изготавливалось 800 тысяч штук, сейчас же это 8,5 миллионов готовых изделий. Что же касается защитных костюмов, то их делали не более 3 тысяч в месяц, а теперь производят 100 тысяч, но, подчеркнул глава РФ, даже этого мало, а потому темпы нарастят, подняв ещё в 1,5 раза. Тестов на коронавирус также создаётся в 60 раз больше.

Путин подчеркнул, в сложившейся ситуации все ведомства и правительство обязаны действовать на опережение, не отступая от выбранной стратегии. Глава страны отметил успехи в создании резервных специализированных коек. План на сегодняшний день предусматривал появление в регионах 95 новых больничных мест, в итоге же цифра достигла значения 116 тысяч. Тем не менее, обратил внимание Владимир Путин, эта картина обобщена, в действительности имеется дисбаланс по данному показателю, ведь где-то больницы перевыполнили поставленную цель, в других же областях справиться с ней пока не сумели. При этом он акцентировал, нужно готовиться к любому развитию сценария, а потому даже там, где всё хорошо, не должны сбавлять темпов.

Также руководитель государства пояснил о полномочиях губернаторов. В предстоящие дни все главы администраций должны непременно быть на рабочем месте и оперативно решать задачи. При этом все они сохранят повышенные полномочия. В то же время, нельзя поддаваться обстоятельствам и реагировать на изменение ситуации эмоционально и действовать под копирку, оглядываясь на аналогичные решения в других регионах. Все решения должны быть актуальны в конкретных условиях. Благодаря такому подходу уже удалось добиться положительных результатов – эпидемия замедлила своё распространение. Тем не менее, её пик ещё не пройден, а потому властям на любом уровне и гражданам нужно мобилизоваться, проявить дисциплину и собранность, и именно так страна сможет вернуться к нормальному ритму жизни.

После этого Владимир Путин рассказал, когда в РФ могут снять режим карантина. Предполагаемая дата – это 12 мая, но к 5 числу этого же месяца должны быть подготовлены рекомендации, параметры и критерии тех шагов, которые нужно осуществить. Как и прежде у губернаторов будет достаточно рычагов, чтобы, адекватно оценивая обстановку и консультируясь со специалистами, решать на местах, следует ли начать послаблять карантин в отдельных сферах ранее или же не проявлять излишней торопливости. Так удастся действовать объективно обстоятельствам. В завершении президент добавил, 6-8 мая в РФ будут объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты.