 

Что произошло за ночь 28 апреля

28.04.2020, 18:20, Разное

Коротко.

  • За сутки в Москве скончались 44 человека с подтвержденным коронавирусом. За время пандемии в столице умерли 479 пациентов с COVID-19. Власти Москвы также сообщили, что число госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на 70%.

  • МВД РФ разработало этический кодекс для сотрудников. В документе говорится, в частности, что полицейские должны быть скромными и придерживаться делового стиля общения. В кодексе также сказано, что сотрудники МВД не должны играть в азартные игры, употреблять наркотики и психотропные вещества.

  • «Коммерсант» узнал о возможном введении в РФ обязательной регистрации мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в 2021 году. По данным издания, требование распространится в том числе на смартфоны, ввезенные гражданами из-за границы. Нововведение может помочь в борьбе с кражами и ограничить непрямые поставки смартфонов, отмечает газета.

    • Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    27.04 / Дочь шокировала Ефремова татуировкой на лице

    03.04 / Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой Божией Матери

    06.04 / Российская семья назвала сына в честь коронавируса COVID-19

    07.04 / Мнение: «Хурас ад-Дин»: Сирийская «Аль-Каида» против бывшей «Джебхат ан-Нусры»

    27.04 / Жителям Петербурга в майские праздники разрешили поехать на дачу без остановок по пути

    27.04 / Редкий Gemballa Avalanche 1986 выставлен на аукцион

    25.04 / Мнение: Кто победил в Великой Отечественной войне?

    15.04 / Мнение: Скромная попытка

    09.04 / «Грустим и ждем, когда все наконец-то закончится, чтобы снова встретиться и общаться, как раньше»

    11.04 / В Красноярске и нескольких населенных пунктах края введут ограничения на въезд и выезд

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска